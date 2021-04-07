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Хантер: В супертяжелом весе никто не станет уважать Усика

Бокс
(3 голосов)

Слова экс-оппонента Александра

Хантер: В супертяжелом весе никто не станет уважать Усика

Новина українською

Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) скептически оценил перспективы Александра Усика (18-0, 13 КО) в супертяжелом дивизионе.

"Думаю, ему будет очень непросто получить серьезные бои в хэвивейте. Народ любит, чтобы крупные ребята нокаутировали соперников и вставали после падений. А он ничего из этого не делает, и компонентов для этого у него нет. Он чистокровный боксер, и если вдруг задумает драться как боец, то лишь хуже себе сделает, потому что другие парни тут не считают его супертяжем.

Бой с Джойсом? Считаю это единственным путем для него. Не вижу, как он еще может взять титул, кроме как получить бой обязательного претендента и победить кого-то, кого он легко способен перебоксировать.

Но, на самом деле, тут никто реально не станет его уважать. Он не получит те крупные бои, которые хочет", - сказал Хантер.

Александр Усик в апреле 2017 года побил Майкла Хантера единогласным решением судей. Тот бой проходил в рамках тяжелого веса.

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В статье: Александр Усик Майкл Хантер
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Источник:
Vringe.com

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