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Уайт готов летом подраться с Уайлдером в Алабаме
Это будет мощный бой
"Временный" чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) выразил интерес к поединку с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
"Сейчас есть большой спрос на бой с Уайлдером. Было бы неплохо провести поединок в Америке.
Я готов драться с ним в Алабаме, если это заставит его чувствовать себя в безопасности. Если захочет, то пусть сам назначает судей. Мне все равно. Просто хочу доставить ему боль", - цитирует Уайта BoxingScene.
Уайт в последнем бою в конце марта в реванше нокаутировал Александра Поветкина.
Уайлдер не выходил на ринг с февраля 2020 года, когда нокаутом проиграл Тайсону Фьюри.
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