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Уайт готов летом подраться с Уайлдером в Алабаме

Бокс
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Это будет мощный бой

Уайт готов летом подраться с Уайлдером в Алабаме

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"Временный" чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) выразил интерес к поединку с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Сейчас есть большой спрос на бой с Уайлдером. Было бы неплохо провести поединок в Америке.

Я готов драться с ним в Алабаме, если это заставит его чувствовать себя в безопасности. Если захочет, то пусть сам назначает судей. Мне все равно. Просто хочу доставить ему боль", - цитирует Уайта BoxingScene.

Уайт в последнем бою в конце марта в реванше нокаутировал Александра Поветкина.

Уайлдер не выходил на ринг с февраля 2020 года, когда нокаутом проиграл Тайсону Фьюри.

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В статье: Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
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