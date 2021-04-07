Уайт готов летом подраться с Уайлдером в Алабаме

"Временный" чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) выразил интерес к поединку с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Сейчас есть большой спрос на бой с Уайлдером. Было бы неплохо провести поединок в Америке.

Я готов драться с ним в Алабаме, если это заставит его чувствовать себя в безопасности. Если захочет, то пусть сам назначает судей. Мне все равно. Просто хочу доставить ему боль", - цитирует Уайта BoxingScene.

Уайт в последнем бою в конце марта в реванше нокаутировал Александра Поветкина.

Уайлдер не выходил на ринг с февраля 2020 года, когда нокаутом проиграл Тайсону Фьюри.