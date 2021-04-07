Беринчик рассказал, как готовится к бою с Лобовым

Призёр Олимпийских игр в Лондоне, небитый профессионал Денис Беринчик рассказал, как готовит себя к дебюту в боях на голых кулаках. 19 июня украинец встретится с Артёмом Лобовым.

"Почему выбрал бой на голых кулаках? О их величество деньги, о его величество стиль уличных боёв. Сумасшедший андерграунд. Там, где есть зрелище, разбитые лица. Это новая ступенька, это страшно, спортивный страх.

Как готовлюсь ко встрече с Лобовым? Мы недавно афишировали дату. Совсем всё другое, другой вид спорта. Надо перестроиться за эти три месяца. Сейчас укрепляю свою команду спортсменами, которые представляют другие боевые искусства. Настраиваюсь на тяжёлую работу", — рассказал Беринчик в интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу".