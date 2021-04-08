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Тайсон заговорил о выставочных боях с Льюисом и Фьюри
"Железный Майк" вошел во вкус
boxingscene.com
Майк Тайсон осенью прошлого года вернулся на ринг в 8-раундовом выставочном бою против Роя Джонса, а в конце мая легендарный боксер проведет еще один показательный поединок с Эвандером Холифилдом.
На трилогии с Холифилдом Тайсон останавливаться не намерен. В его планы входят Леннокс Льюис и действующий чемпион WBC Тайсон Фьюри.
"Хочу бои против Холифилда и Леннокса Льюиса в этом году. Хочу встретиться с ними обоими в этом году. Думаю, я могу получить их обоих. Или же могу провести выставочный бой с Тайсоном Фьюри", - цитирует Тайсона BoxingScene.
Майк Тайсон дал понять, что перед окончательным уходом из бокса проведет не более трех выставочных поединков.
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