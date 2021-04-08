Тайсон заговорил о выставочных боях с Льюисом и Фьюри

Майк Тайсон осенью прошлого года вернулся на ринг в 8-раундовом выставочном бою против Роя Джонса, а в конце мая легендарный боксер проведет еще один показательный поединок с Эвандером Холифилдом.

На трилогии с Холифилдом Тайсон останавливаться не намерен. В его планы входят Леннокс Льюис и действующий чемпион WBC Тайсон Фьюри.

"Хочу бои против Холифилда и Леннокса Льюиса в этом году. Хочу встретиться с ними обоими в этом году. Думаю, я могу получить их обоих. Или же могу провести выставочный бой с Тайсоном Фьюри", - цитирует Тайсона BoxingScene.

Майк Тайсон дал понять, что перед окончательным уходом из бокса проведет не более трех выставочных поединков.