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Тайсон заговорил о выставочных боях с Льюисом и Фьюри

Бокс
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"Железный Майк" вошел во вкус

Тайсон заговорил о выставочных боях с Льюисом и Фьюри

boxingscene.com

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Майк Тайсон осенью прошлого года вернулся на ринг в 8-раундовом выставочном бою против Роя Джонса, а в конце мая легендарный боксер проведет еще один показательный поединок с Эвандером Холифилдом.

На трилогии с Холифилдом Тайсон останавливаться не намерен. В его планы входят Леннокс Льюис и действующий чемпион WBC Тайсон Фьюри.

"Хочу бои против Холифилда и Леннокса Льюиса в этом году. Хочу встретиться с ними обоими в этом году. Думаю, я могу получить их обоих. Или же могу провести выставочный бой с Тайсоном Фьюри", - цитирует Тайсона BoxingScene.

Майк Тайсон дал понять, что перед окончательным уходом из бокса проведет не более трех выставочных поединков.

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В статье: Майк Тайсон Бокс
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