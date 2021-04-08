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Фьюри призвал Джошуа поторопиться с контрактом на бой
Время уходит
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в Твиттере намекнул Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и его команде, что пришло время завершить переговоры по бою за статус абсолютного чемпиона мира.
"Осталось три дня. Время идет", - говорится в послании от Фьюри.
⏰ ⏰ ⏰ pic.twitter.com/GRN9UowO4d— TYSON FURY (@Tyson_Fury) April 7, 2021
Промоутер Джошуа Эдди Хирн несколько недель назад объявил об успешном завершении переговоров с командой Фьюри сразу по двум боям, но на официальном уровне мегафайт между двумя британцами до сих пор не подтвержден.
Тайсон Фьюри не выходил на ринг с февраля 2020 года, когда нокаутировал Деонтея Уайлдера и захватил пояс WBC.
Энтони Джошуа в декабре нокаутом победил Кубрата Пулева.
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