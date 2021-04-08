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Фьюри призвал Джошуа поторопиться с контрактом на бой

Бокс
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Фьюри призвал Джошуа поторопиться с контрактом на бой

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в Твиттере намекнул Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и его команде, что пришло время завершить переговоры по бою за статус абсолютного чемпиона мира.

"Осталось три дня. Время идет", - говорится в послании от Фьюри.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн несколько недель назад объявил об успешном завершении переговоров с командой Фьюри сразу по двум боям, но на официальном уровне мегафайт между двумя британцами до сих пор не подтвержден.

Тайсон Фьюри не выходил на ринг с февраля 2020 года, когда нокаутировал Деонтея Уайлдера и захватил пояс WBC.

Энтони Джошуа в декабре нокаутом победил Кубрата Пулева.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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