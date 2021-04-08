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Уайт: Я готов сразиться с Уайлдером на кухне, в гараже, в саду — где угодно

Бокс
(1 голосов)

Диллиан жаждет этого боя

Уайт: Я готов сразиться с Уайлдером на кухне, в гараже, в саду — где угодно

Новина українською

Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлом весе, заявил, что хочет провести поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

"Я готов сразиться с Уайлдером в Алабаме, если только это позволит ему чувствовать себя в безопасности — достаточно безопасно, чтобы принять бой. Если он захочет, пусть поединок судят "его" судьи. Мне без разницы. Я даже подрался бы с ним в его доме, на кухне, в гараже, в саду — где угодно. Я просто хочу настигнуть его и причинить ему боль.

Я намерен сражаться. Собираюсь выложиться на все сто и выступить как можно лучше. Я всегда полностью выкладываюсь на ринге, когда выхожу на бой. Я иду на войну. Хочу продемонстрировать разрушительный эффект. Где бы ни был бой, что бы ни происходило, я буду крут", — приводит слова Уайта Sky Sports.

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В статье: Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
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