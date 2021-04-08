Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названа возможная дата проведения боя Джошуа - Фьюри
Поединок может состояться в июле
Промоутеры активно ищут место проведения и определяют дату боя Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри за все пояса супертяжелого веса.
"Летом должны состояться большие события. Евро-2020, затем Олимпийские Игры. Очень бы хотелось провести бой на Уэмбли, но это вряд ли реально".
"Поединок планируется на июль, когда закончится чемпионат Европы. Дольше тянуть смысла нет, потому что в августе Олимпиада".
"Если Игры состоятся, это большое событие, все будут следить, хотя бой Джошуа - Фьюри, я считаю, одно из самых больших спортивных событий года", - сказал Хирн.
Ожидается, что поединок пройдет в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Футзал. Матч Украины и Албании отменён
- "Саша должен мне денег". Воспитанник Арсенала рассказал, как преподавал Зинченко английский язык
- СМИ: Шахтер может вернуть Фонсеку
- Умер культовый комментатор Владимир Гендлин
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной