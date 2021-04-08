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Названа возможная дата проведения боя Джошуа - Фьюри

Бокс
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Поединок может состояться в июле

Названа возможная дата проведения боя Джошуа - Фьюри

Новина українською

Промоутеры активно ищут место проведения и определяют дату боя Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри за все пояса супертяжелого веса.

"Летом должны состояться большие события. Евро-2020, затем Олимпийские Игры. Очень бы хотелось провести бой на Уэмбли, но это вряд ли реально".

"Поединок планируется на июль, когда закончится чемпионат Европы. Дольше тянуть смысла нет, потому что в августе Олимпиада".

"Если Игры состоятся, это большое событие, все будут следить, хотя бой Джошуа - Фьюри, я считаю, одно из самых больших спортивных событий года", - сказал Хирн.

Ожидается, что поединок пройдет в Саудовской Аравии.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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