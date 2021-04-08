Названа возможная дата проведения боя Джошуа - Фьюри

Промоутеры активно ищут место проведения и определяют дату боя Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри за все пояса супертяжелого веса.

"Летом должны состояться большие события. Евро-2020, затем Олимпийские Игры. Очень бы хотелось провести бой на Уэмбли, но это вряд ли реально".

"Поединок планируется на июль, когда закончится чемпионат Европы. Дольше тянуть смысла нет, потому что в августе Олимпиада".

"Если Игры состоятся, это большое событие, все будут следить, хотя бой Джошуа - Фьюри, я считаю, одно из самых больших спортивных событий года", - сказал Хирн.

Ожидается, что поединок пройдет в Саудовской Аравии.