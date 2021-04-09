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Эксперт: Ломаченко побьет Лопеса и всех остальных
Роберт Гарсия знает, о чем говорит
Авторитетный американский тренер Роберт Гарсия поделился мнением о карьере Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), который в октябре прошлого года неожиданно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
"Я считаю Ломаченко отличным бойцом. Я честно думаю, что в реванше Ломаченко побьет Теофимо. Я не знаю, почему, но он начал слишком поздно. Я не знаю, почему он отдал первые 6 раундов.
Я даже считаю, что он все еще может побить Девина Хэйни, он все еще может побить Райана Гарсию. Я думаю, он может задать хороший бой 50 на 50 против Танка. Танк также очень взрывной, очень сильный. Я, возможно, выбрал бы Ломаченко фаворитом в бою с Танком", - сказал Гарсия.
Ожидается, что Василий Ломаченко вернется летом в бою с японцем Масайоши Накатани.
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