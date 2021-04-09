Эксперт: Ломаченко побьет Лопеса и всех остальных

Авторитетный американский тренер Роберт Гарсия поделился мнением о карьере Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), который в октябре прошлого года неожиданно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Я считаю Ломаченко отличным бойцом. Я честно думаю, что в реванше Ломаченко побьет Теофимо. Я не знаю, почему, но он начал слишком поздно. Я не знаю, почему он отдал первые 6 раундов.

Я даже считаю, что он все еще может побить Девина Хэйни, он все еще может побить Райана Гарсию. Я думаю, он может задать хороший бой 50 на 50 против Танка. Танк также очень взрывной, очень сильный. Я, возможно, выбрал бы Ломаченко фаворитом в бою с Танком", - сказал Гарсия.

Ожидается, что Василий Ломаченко вернется летом в бою с японцем Масайоши Накатани.