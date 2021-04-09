Кличко: Когда проиграл Сандерсу и Брюстеру, то понял, что я великий боксер

В 2003-2004 годах Кличко-младший дважды нокаутом проиграл Корри Сандерсу и Леймону Брюстеру. Украинцу понадобилось несколько лет, чтобы вновь стать чемпионом мира, после чего он доминировал в супертяжелом весе до 2015 года.

"Я понял, что я великий боксер, когда проиграл. Я проиграл два боя в течение 12 месяцев. Я потерпел поражение в статусе чемпиона и потерял свой титул в 2003 году, а спустя год должен был вернуть этот пояс. Поединок состоялся в Mandalay Bay в Лас-Вегасе, и я был готов побеждать, но потерпел неудачу. Я проиграл, и все эксперты практически списали меня со счетов. Я хорошо начал, однако проиграл бой.

Все эксперты списали меня со счетов, включая Роя Джонса. Это была трансляция HBO, которую я пересматривал для мотивации перед каждым следующим боем после этого. Они говорили о бойце, у которого никакая челюсть и нет выносливости. Они не знали, что обсуждают самого доминирующего супертяжеловеса.

Думаю, в общей сложности я доминировал 12 лет. В супертяжелом весе пока больше не было такого бойца, но в определенный момент это может измениться, ведь иногда рекорды бьют. Но тогда они не знали. Они списали самую доминирующую силу в дивизионе, и мне это нравится. Поэтому я понял, что буду действительно хорош, когда потерпел неудачу", - сказал Владимир Кличко в подкасте Miami Herbert Huddle.