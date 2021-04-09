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Послание для Лобова: однажды Беринчик жестоко нокаутировал соперника в стиле Тайсона. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Сумасшедший удар

Послание для Лобова: однажды Беринчик жестоко нокаутировал соперника в стиле Тайсона. ВИДЕО

Новина українською

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) перед переходом в профессионалы на протяжении долгих лет успешно боксировал на любительском ринге.

В карьере Беринчика достаточно нокаутов, но есть подозрение, что следующий занимает особенное место в коллекции Дениса.

Денис Беринчик 19 июня планирует провести бой на голых кулаках с экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.

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В статье: Денис Беринчик Артем Лобов
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