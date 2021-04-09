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Послание для Лобова: однажды Беринчик жестоко нокаутировал соперника в стиле Тайсона. ВИДЕО
Сумасшедший удар
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) перед переходом в профессионалы на протяжении долгих лет успешно боксировал на любительском ринге.
В карьере Беринчика достаточно нокаутов, но есть подозрение, что следующий занимает особенное место в коллекции Дениса.
Денис Беринчик 19 июня планирует провести бой на голых кулаках с экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.
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