Послание для Лобова: однажды Беринчик жестоко нокаутировал соперника в стиле Тайсона. ВИДЕО

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) перед переходом в профессионалы на протяжении долгих лет успешно боксировал на любительском ринге.

В карьере Беринчика достаточно нокаутов, но есть подозрение, что следующий занимает особенное место в коллекции Дениса.

Денис Беринчик 19 июня планирует провести бой на голых кулаках с экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.