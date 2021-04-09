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Бриггс опубликовал в Instagram коллаж с головой Владимира Кличко

Бокс
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Американец никак не угомониться

Бриггс опубликовал в Instagram коллаж с головой Владимира Кличко

Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс продолжает настойчиво добиваться внимания Владимира Кличко.

Теперь Бриггс на своей странице в Instаgram выложил дерзкое фото с Кличко-младшим.

"Вы звонили? Владимир Кличко, где ты? Я слышал, что ты тренировался с Эвандером Холифилдом. Там тебя пощадили и держали в безопасности. Майк Тайсон не хочет драться, так что оставь их в покое, кроме меня, говядина, мне это нравится", - написал Бриггс.

Владимир Кличко и Шеннон Бриггс никогда не пересекались на ринге. В 2010 году американец единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко в бою за пояс WBC.

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В статье: Владимир Кличко Шеннон Бриггс
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