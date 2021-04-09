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Головкину – 39. А вот так казах выносит соперников с ринга. ВИДЕО

Бокс
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GGG – это сила

Головкину – 39. А вот так казах выносит соперников с ринга. ВИДЕО

Новина українською

Накануне лучший боксер в истории Казахстана Геннадий Головкин отпраздновал 39-й день рождения. И это отличный повод освежить в памяти его богатую коллекцию нокаутов.

Головкину в настоящее время принадлежит титул IBF в легком весе. В последнем бою казах в декабре 2020 года досрочно разобрался с Камилом Шереметой.

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В статье: Бокс Геннадий Головкин
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