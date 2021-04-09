Отец Фьюри: На бой Джошуа и Тайсона нет денег

Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, посетовал на нехватку финансирования в отношении поединка сына с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Промоутеры не могут его организовать в таком климате. На это нет денег. Никто не хочет платить такие деньги без болельщиков. Только у саудовцев есть деньги, а они не спешат повышать стоимость. Я скажу вам почему: неподходящее время, совсем не подходящее время.

Но мы всё равно будем драться, мы бы с радостью подрались. Нам платят", — рассказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о двух боях: первый станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш