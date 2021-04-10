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Владимир Кличко: Я занимался боксом, потому что хотел выбраться из СССР
Мотивация действительно мощная
фото - mmaonline.ru/
Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что стало главной мотивацией для начала занятия своим видом спорта.
"Мне не нравилось то, чем я занимаюсь. Мне не нравилось, что я не родился бойцом, как мой брат. Я научился этому.
Я занимался боксом, потому что хотел выбраться из СССР, я хотел путешествовать. Пересечь границу в те времена могли или политики, или спортсмены. В противном случае у тебя не было никаких шансов путешествовать. У обычного гражданина СССР были нулевые шансы путешествовать. Ты не мог покинуть страну.
Для политика я был слишком молод, но для спортсмена подходил идеально. Это был мой выбор, но я сделал его не из любви к спорту" - сказал он.
Напомним, что ранее Кличко
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