Владимир Кличко: Я занимался боксом, потому что хотел выбраться из СССР

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что стало главной мотивацией для начала занятия своим видом спорта.

"Мне не нравилось то, чем я занимаюсь. Мне не нравилось, что я не родился бойцом, как мой брат. Я научился этому.

Я занимался боксом, потому что хотел выбраться из СССР, я хотел путешествовать. Пересечь границу в те времена могли или политики, или спортсмены. В противном случае у тебя не было никаких шансов путешествовать. У обычного гражданина СССР были нулевые шансы путешествовать. Ты не мог покинуть страну.

Для политика я был слишком молод, но для спортсмена подходил идеально. Это был мой выбор, но я сделал его не из любви к спорту" - сказал он.