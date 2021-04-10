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Энтони Джошуа: Мы усердно работаем над тем, чтобы бой против Фьюри состоялся
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на своей официальной странице в Твиттер сообщил, что работает над организацией поединка против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
"Я, 258 MGT и Matchroom Boxing усердно работаем, чтобы этот бой состоялся. Я хочу дать своим поклонникам то, что они хотят, и вы знаете, что я сделаю все, что в моих силах, для этого. Надеюсь вскоре поделиться позитивными новостями", - написал он.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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