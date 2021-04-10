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Британский промоутер о бое Ломаченко - Лопес: Теофимо незаслуженно получил титулы

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Британский промоутер о бое Ломаченко - Лопес: Теофимо незаслуженно получил титулы

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании Siesta Boxing Promotions Альберт Сиеста прокомментировал результат поединка Ломаченко - Лопес, и рассказал, почему бой в то время был выгоден для американца.

"Лопес незаслуженно получил титулы, потому что Вася зарабатывал это очень долго как хедлайнер. Вася - олимпийский чемпион и так далее. Но он вовремя получил - Top Rank сделала своевременную рокировку и попала в конкретный момент. Если был момент, когда у Васи можно было это забрать, они его использовали. Он четко в пазл лег.

Я понимаю западный менталитет. Они не могут взять нас голыми руками. Те, кто думают, что они контролируют США и Великобританию, сильно ошибаются. Надо понимать фирменный менталитет. У нас есть определенный рабский менталитет: поверь фирмачу быстрее, чем своему. Это огромная ошибка. Именно так нас закабалили и поработили" - сказал он.

Напомним, что ранее Энтони Джошуа рассказал об организации поединка против Фьюри.

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В статье: Василий Ломаченко Альберт Сиеста Теофимо Лопес
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