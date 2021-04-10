Кличко назвал имя величайшего боксера в истории

Украинская легенда мирового бокса, супертяжеловес Владимир Кличко рассказал, кого считает величайшим боксером в истории этого вида спорта.

"Мохаммед Али - самый великий боец ​​всех времен, и у меня неоднократно была возможность встретиться с ним и поговорить. Быть самым - не значит быть просто замечательным или хорошим в своей сфере деятельности. Это также то, что ты делаешь, кроме своей профессии. Мохаммед Али был движущей силой для миллионов людей, а также для развития США. Он делал заявления по поводу расизма, прав человека и войны во Вьетнаме. Али был социально ответственным и использовал свое положение как в ринге, так и за его пределами. Я считаю, что это делает человека великим.

Есть довольно чемпионов, которые завершали карьеру непобежденным, но мы даже об этом не знаем. Ты становишься большим и большим, когда ты замечателен не только на ринге, но и за его пределами" - сказал он.