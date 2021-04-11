Александр Усик: Мы активно работаем над тем, чтобы следующий мой бой прошел в Украине

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал, что его команда хочет организовать следующий бой нашего боксера в Украине.

"Мы активно работаем над тем, чтобы следующий мой бой прошел в Украине и желательно, чтобы он прошел на НСК "Олимпийский". Я помню какой "пожар" был когда я боксировал во Львове, Киеве.

Люди смотрели, кричали, поддерживали, это было невероятно. Я хочу это повторить, я хочу дать людям то, чего они так хотят, а взамен получить ту бешеную поддержку. Надеюсь, у нас все получится" - сказал он.