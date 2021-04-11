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Смит победил Власова и стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе
Поздравляем американца
Американский боксер Джо Смит-младший (26-3, 21 КО) победил в поединке за вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Это звание он завоевал в бою против россиянина Максима Власова (45-3, 26 КО).
Бой длился все 12 раундов и завершился победой американца со счетом 114-114; 115-113; 116-112.
Напомним, что ранее Александр Усик
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