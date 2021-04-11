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Гвоздик прокомментировал победу Смита: Кто-то обещал мне бой с победителем. Фото
Интересно, интересно
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик после
"Поздравления Джо Смиту. Кто-то обещал мне бой с победителем. Посмотрим"
Напомним, что ранее Усик
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