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Гвоздик прокомментировал победу Смита: Кто-то обещал мне бой с победителем. Фото

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Гвоздик прокомментировал победу Смита: Кто-то обещал мне бой с победителем. Фото

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик после победы Джо Смита над россиянином Максимом Власовым поздравил американца с триумфом и намекнул на возможное возвращение на ринг и поединок против новоиспеченного чемпиона.

"Поздравления Джо Смиту. Кто-то обещал мне бой с победителем. Посмотрим"

Гвоздик прокомментировал победу Смита: Кто-то обещал мне бой с победителем. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Усик рассказал о цели провести бой в Украине.

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В статье: Александр Гвоздик Джо Смит-младший
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