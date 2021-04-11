Гвоздик прокомментировал победу Смита: Кто-то обещал мне бой с победителем. Фото

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик после победы Джо Смита над россиянином Максимом Власовым поздравил американца с триумфом и намекнул на возможное возвращение на ринг и поединок против новоиспеченного чемпиона.

"Поздравления Джо Смиту. Кто-то обещал мне бой с победителем. Посмотрим"