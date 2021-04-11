Джо Смит: Я хочу завоевать другие титулы и получить большие поединки

Новоиспеченный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Джо Смит (26-3, 21 КО) прокомментировал победу над россиянином Максимом Власовым (45-3, 26 КО) и поделился планами на будущее. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Конечно, это был ближний бой. Я навязал борьбу Власову. Он показал себя отличным бойцом. Сегодня он устроил замечательное выступление и жесткий бой.

Я верю, что победил сегодня. Судьи видели, что я наносил больше тяжелые удары. Я хочу завоевать другие титулы и получить большие поединки" - сказал он.