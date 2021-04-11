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Джо Смит: Я хочу завоевать другие титулы и получить большие поединки
Комментарий чемпиона
https://mmaboxing.ru
Новоиспеченный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Джо Смит (26-3, 21 КО) прокомментировал
"Конечно, это был ближний бой. Я навязал борьбу Власову. Он показал себя отличным бойцом. Сегодня он устроил замечательное выступление и жесткий бой.
Я верю, что победил сегодня. Судьи видели, что я наносил больше тяжелые удары. Я хочу завоевать другие титулы и получить большие поединки" - сказал он.
Напомним, что Александр Гвоздик
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