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Джо Смит: Я хочу завоевать другие титулы и получить большие поединки

Бокс
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Джо Смит: Я хочу завоевать другие титулы и получить большие поединки

https://mmaboxing.ru

UA-Футбол
Новина українською

Новоиспеченный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Джо Смит (26-3, 21 КО) прокомментировал победу над россиянином Максимом Власовым (45-3, 26 КО) и поделился планами на будущее. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Конечно, это был ближний бой. Я навязал борьбу Власову. Он показал себя отличным бойцом. Сегодня он устроил замечательное выступление и жесткий бой.

Я верю, что победил сегодня. Судьи видели, что я наносил больше тяжелые удары. Я хочу завоевать другие титулы и получить большие поединки" - сказал он.

Напомним, что Александр Гвоздик обратился к Джо Смиту.

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В статье: Джо Смит-младший
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