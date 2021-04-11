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Больно смотреть: Нигериец одним ударом буквально похоронил соперника на ринге. Видео
Действительно тяжелый нокаут
https://fightnews.info
Перспективный нигерийский супертяжеловес Юфе Аджагба (14-0, 12 КО) одержал свою очередную победу на профи-ринге. На этот раз он одолел представителя США Брайана Ховарда (15-4, 10 КО).
Сам бой получился не слишком зрелищным, а вот его завершение - просто бешеным. Нигериец правым хуком буквально выключил свет своему сопернику и отправил того в глубокий нокаут.
Видео:
Напомним, что ранее Смит
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