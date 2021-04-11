  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Больно смотреть: Нигериец одним ударом буквально похоронил соперника на ринге. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Больно смотреть: Нигериец одним ударом буквально похоронил соперника на ринге. Видео

Бокс
(1 голосов)

Действительно тяжелый нокаут

Больно смотреть: Нигериец одним ударом буквально похоронил соперника на ринге. Видео

https://fightnews.info

UA-Футбол
Новина українською

Перспективный нигерийский супертяжеловес Юфе Аджагба (14-0, 12 КО) одержал свою очередную победу на профи-ринге. На этот раз он одолел представителя США Брайана Ховарда (15-4, 10 КО).

Сам бой получился не слишком зрелищным, а вот его завершение - просто бешеным. Нигериец правым хуком буквально выключил свет своему сопернику и отправил того в глубокий нокаут.

Видео:

Напомним, что ранее Смит победил Власова и стал чемпионом мира в полутяжелом весе.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...