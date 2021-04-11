Власов прокомментировал проигрыш Смиту: Я стал чемпионом, я сделал это

Российский полутяж Максим Власов (45-3, 26 КО) прокомментировал поражение в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO против американца Джо Смита (26-3, 21 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Это был очень тяжелый, конкурентный бой. Я думал, что выигрываю раунды и уверенно веду по очкам. Я на протяжении всего поединка шел вперед против агрессивного стиля Джо Смита.

Я чувствовал уверенность в том, что победил и обеспечил себе преимущество по раундам на карточках судей. Я ни разу не чувствовал, что на каком-то этапе боя находился позади.

Это была моя возможность показать миру, что я являюсь чемпионом. Я сделал это, и Джо Смит об этом знает" - сказал он.