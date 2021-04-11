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Власов прокомментировал проигрыш Смиту: Я стал чемпионом, я сделал это
5 стадий принятия поражения, сейчас - отрицание
РИА Новости
Российский полутяж Максим Власов (45-3, 26 КО) прокомментировал
"Это был очень тяжелый, конкурентный бой. Я думал, что выигрываю раунды и уверенно веду по очкам. Я на протяжении всего поединка шел вперед против агрессивного стиля Джо Смита.
Я чувствовал уверенность в том, что победил и обеспечил себе преимущество по раундам на карточках судей. Я ни разу не чувствовал, что на каком-то этапе боя находился позади.
Это была моя возможность показать миру, что я являюсь чемпионом. Я сделал это, и Джо Смит об этом знает" - сказал он.
Напомним, что ранее Смит
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