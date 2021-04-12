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Секс-символ бокса получила жуткую травму глаза

Бокс
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Придется долго ходить в очках

Секс-символ бокса получила жуткую травму глаза

фото - twitter.com

Новина українською

Бывшая претендентка на титул чемпионки мира по версии WBA в легчайшем весе Эбани Бриджес (5-1, 2 КО) на прошлой неделе единогласным решением судей проиграла Шеннон Кортни (7-1, 3 KO) и не смогла стать чемпионкой мира.

Последствием того поединка для австралийки стало не только первое поражение в карьере, но и ужасная гематома на правом глазу.

Если что, то до боя Бриджес на церемонии взвешивания выглядела вот так:

Секс-символ бокса получила жуткую травму глаза - изображение 1
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