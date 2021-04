Секс-символ бокса получила жуткую травму глаза

Бывшая претендентка на титул чемпионки мира по версии WBA в легчайшем весе Эбани Бриджес (5-1, 2 КО) на прошлой неделе единогласным решением судей проиграла Шеннон Кортни (7-1, 3 KO) и не смогла стать чемпионкой мира.

Последствием того поединка для австралийки стало не только первое поражение в карьере, но и ужасная гематома на правом глазу.

No modelling for a few days ????????



What a war blood guts and heart. pic.twitter.com/jzPIY3GIrQ