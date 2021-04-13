Фьюри: Уверен на 100%, что бой с Джошуа состоится

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) подтвердил, что его следующим соперником, вероятней всего, станет Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), в бою с которым Фьюри попытается стать первым за 22 года абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

«Уверен, бой состоится. 100%. А еще думаю, что через несколько дней мы узнаем, где именно и когда. Согласитесь, это хорошие новости», - сказал Фьюри в интервью Behind The Gloves.

Накануне глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Фьюри и Джошуа могут подраться 24 июля в Лондоне на легендарной арене Уэмбли.