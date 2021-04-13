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Фьюри: Уайлдер победит любого, если он не как Кличко

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(3 голосов)

Дерзкие слова Тайсона

Фьюри: Уайлдер победит любого, если он не как Кличко

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) поговорил о перспективах своего бывшего соперника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), который после поражения нокаутом от британца в феврале 2020 года до сих пор не вернулся на ринг.

"Диллиан Уайт против Уайлдера? Уайлдер победит любого, если он ментально, физически и эмоционально не уничтожен, как Кличко. Но кажется, что так и есть, потому что он чуток потерял рассудок.

Если ты не тот, кем был перед боем, тогда ты никого не сможешь победить. Если ты нездоров ментально, то не можешь быть полностью ответственным за свои действия в качестве бойца.

Но если он будет физически здоровым, как это было раньше, то я ставлю Уайлдера выше всех, кроме меня. Его огромной мощи, скорости и непредсказуемости будет достаточно, чтобы уронить их всех", - сказал Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Fightnews.info

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