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Шелестюку интересен бой с небитым узбеком

Бокс
(1 голосов)

Звучит неплохо

Шелестюку интересен бой с небитым узбеком

Новина українською

Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в Твиттере бросил вызов узбеку Кудратилло Абдукахорову (18-0, 10 КО).

"Я верю, что это будет отличный поединок между топ-боксерами, которые имеют одинаковые показатели в 18 побед, ноль поражений и десять нокаутов. Свяжитесь со мной, если заинтересованы", - написал украинец.

Тарас Шелестюк в рейтинге лучших боксеров мира в полусреднем весе занимает 106-е место. В последнем бою украинец в январе 2020 года единогласным решением судей прошел Луиса Альберто Верона.

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В статье: Бокс Тарас Шелестюк
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