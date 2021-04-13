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Шелестюку интересен бой с небитым узбеком
Звучит неплохо
Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в Твиттере бросил вызов узбеку Кудратилло Абдукахорову (18-0, 10 КО).
"Я верю, что это будет отличный поединок между топ-боксерами, которые имеют одинаковые показатели в 18 побед, ноль поражений и десять нокаутов. Свяжитесь со мной, если заинтересованы", - написал украинец.
I believe this will be a great fight between top fighters who have the same record 18 wins 0 losses 10 wins by KO.— Taras Shelestyuk (@TarasShelestyuk) April 12, 2021
Contact me directly if you interested.@SampsonBoxing ????@KAbdukakhorov @MikeCoppinger what do you think?#ShelestyukAbdukakhorov #welterweight #boxing pic.twitter.com/DDytVhbR7A
Тарас Шелестюк в рейтинге лучших боксеров мира в полусреднем весе занимает 106-е место. В последнем бою украинец в январе 2020 года единогласным решением судей прошел Луиса Альберто Верона.
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