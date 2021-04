Шелестюку интересен бой с небитым узбеком

Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в Твиттере бросил вызов узбеку Кудратилло Абдукахорову (18-0, 10 КО).

"Я верю, что это будет отличный поединок между топ-боксерами, которые имеют одинаковые показатели в 18 побед, ноль поражений и десять нокаутов. Свяжитесь со мной, если заинтересованы", - написал украинец.

I believe this will be a great fight between top fighters who have the same record 18 wins 0 losses 10 wins by KO.

Contact me directly if you interested.@SampsonBoxing ????@KAbdukakhorov @MikeCoppinger what do you think?#ShelestyukAbdukakhorov #welterweight #boxing pic.twitter.com/DDytVhbR7A