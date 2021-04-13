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Редкач назвал раунд, в котором нокаутирует Прогрейса
Иван любит делать подобные заявления
Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) 17 апреля проведет бой с экс-чемпионом мира Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО).
Хотя Редкач считается беспросветным аутсайдером, 35-летний украинец излучает полную уверенность в победе.
"Я его вынесу до 10 раунда. Несколько дней осталось до того, как я разнесу этого паренька вдребезги... Наделаю из него лимонаду... Пускай поставит на быстрый дозвон скорую помощь, чтобы те подобрали его нокаутированное тело", - заявил Редкач в Instagram.
Для Редкача бой с Прогрейсом станет первым с момента поражения от Дэнни Гарсия в январе 2020 года.
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