Редкач назвал раунд, в котором нокаутирует Прогрейса

Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) 17 апреля проведет бой с экс-чемпионом мира Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО).

Хотя Редкач считается беспросветным аутсайдером, 35-летний украинец излучает полную уверенность в победе.

"Я его вынесу до 10 раунда. Несколько дней осталось до того, как я разнесу этого паренька вдребезги... Наделаю из него лимонаду... Пускай поставит на быстрый дозвон скорую помощь, чтобы те подобрали его нокаутированное тело", - заявил Редкач в Instagram.

Для Редкача бой с Прогрейсом станет первым с момента поражения от Дэнни Гарсия в январе 2020 года.