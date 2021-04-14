Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес: Бой с Сондерсом должен стать сложным
Канело настраивается на войну
Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super в суперсреднем весе Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) 8 мая в США проведет объединительный бой с обладателем пояса WBO Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО).
"Лучший ли это соперник из всех, с кем я встречался, мы увидим 8 мая. Но вообще-то предполагается, что так и есть.
Он много двигается, он левша с большим опытом. Да, этот бой должен стать одним из самых сложных в моей карьере", - сказал Альварес в комментарии для Univision.
Альварес в последнем бою в феврале досрочно разобрался с обязательным претендентом Авни Йылыдырымом.
Сондерс в декабре 2020 года решением судей неубедительно прошел Мартина Мюррея.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Шедевр без дивидендов: ВИДЕО невероятной результативной бисиклеты Тареми в ворота Челси
- Фонсека покинет Рому по завершению этого сезона
- ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
- Тайсон Фьюри: Джо Джойс остановит Усика
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО