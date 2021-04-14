Альварес: Бой с Сондерсом должен стать сложным

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super в суперсреднем весе Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) 8 мая в США проведет объединительный бой с обладателем пояса WBO Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО).

"Лучший ли это соперник из всех, с кем я встречался, мы увидим 8 мая. Но вообще-то предполагается, что так и есть.

Он много двигается, он левша с большим опытом. Да, этот бой должен стать одним из самых сложных в моей карьере", - сказал Альварес в комментарии для Univision.

Альварес в последнем бою в феврале досрочно разобрался с обязательным претендентом Авни Йылыдырымом.

Сондерс в декабре 2020 года решением судей неубедительно прошел Мартина Мюррея.