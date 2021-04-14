В стиле Уайлдера: нигерийский панчер вынес соперника одним ударом. ВИДЕО

Эфе Аджагба (15-0, 12 КО) в андеркарде чемпионского боя между Максимом Власовым и Джо Смитом-младшим отметился брутальным нокаутом в бою с Брайаном Ховардом (15-5, 12 КО).

Соперник нигерийца после пропущенного удара в середине третьего раунда с грохотом завалился на ринг и еще долго не мог понять, что же произошло.

Именно за такие нокауты мы и любим супертяжелый вес: