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В стиле Уайлдера: нигерийский панчер вынес соперника одним ударом. ВИДЕО
Новая угроза для топов супертяжелого веса
фото - worldboxingnews.net
Эфе Аджагба (15-0, 12 КО) в андеркарде чемпионского боя между Максимом Власовым и Джо Смитом-младшим отметился брутальным нокаутом в бою с Брайаном Ховардом (15-5, 12 КО).
Соперник нигерийца после пропущенного удара в середине третьего раунда с грохотом завалился на ринг и еще долго не мог понять, что же произошло.
Именно за такие нокауты мы и любим супертяжелый вес:
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