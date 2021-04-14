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Фрэнк Уоррен рассказал, когда может состояться бой Фьюри - Джошуа

Бокс
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По всей видимости он может пройти в конце августа

Фрэнк Уоррен рассказал, когда может состояться бой Фьюри - Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что поединок между чемпионами супертяжелого веса Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет отложен, пишет Talk Sport.

"Я не понимаю, как этот бой может произойти в июле или даже в начале августа.

Тренер Джошуа Роберт Маккракен является главным тренером нашей олимпийской сборной, поэтому он будет в Японии – я думаю, что Олимпийские игры начнутся 23 июля.

Он не может быть в двух местах одновременно. Если Роберт МакКракен все еще тренирует Энтони, возможно, он не тренирует олимпийскую команду. Я не уверен.

Я не верю, что этот бой произойдет до конца августа. Нам очень повезет, если он будет в сентябре".

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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