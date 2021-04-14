Фьюри: Бой с Джошуа состоится

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри оценил вероятность проведения боя против Энтони Джошуа:

"Я на 100 процентов уверен, что бой с Джошуа состоится. Даже на миллион процентов. Я думаю, на протяжении следующих нескольких дней мы узнаем, что, где и когда.

Я вполне уверен в том, что этот поединок будет организован в течение нескольких дней. Ведь, насколько я слышал, в этом замешаны крупные игроки, и есть серьезные предложения от очень богатых людей и стран".