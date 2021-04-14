Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри: Бой с Джошуа состоится
Даты пока нет
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри оценил вероятность проведения боя против Энтони Джошуа:
"Я на 100 процентов уверен, что бой с Джошуа состоится. Даже на миллион процентов. Я думаю, на протяжении следующих нескольких дней мы узнаем, что, где и когда.
Я вполне уверен в том, что этот поединок будет организован в течение нескольких дней. Ведь, насколько я слышал, в этом замешаны крупные игроки, и есть серьезные предложения от очень богатых людей и стран".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Все из-за денег. СМИ отрицают возможность летнего перехода Ярмоленко в Динамо
- Агент голкипера Колоса застрелен в столице Латвии
- Бывший тренер Металлиста-1925 возобновил карьеру игрока
- Тайсон Фьюри: Джо Джойс остановит Усика
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...