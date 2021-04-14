  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри: Бой с Джошуа состоится
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри: Бой с Джошуа состоится

Бокс
(1 голосов)

Даты пока нет

Фьюри: Бой с Джошуа состоится

Новина українською

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри оценил вероятность проведения боя против Энтони Джошуа:

"Я на 100 процентов уверен, что бой с Джошуа состоится. Даже на миллион процентов. Я думаю, на протяжении следующих нескольких дней мы узнаем, что, где и когда.

Я вполне уверен в том, что этот поединок будет организован в течение нескольких дней. Ведь, насколько я слышал, в этом замешаны крупные игроки, и есть серьезные предложения от очень богатых людей и стран".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...