Гвоздик: Я не рассматриваю возвращение на ринг

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о возможном возобновлении карьеры.

Недавно Гвоздик обратился к новому чемпиону WBO Джо Смиту-младшему, с которым Боб Арум ранее пообещал организовать ему титульный бой.

"Я прекрасно понимал, что это такой юмор, мне никто сейчас бой со Смитом не сделает, поэтому я решил постебаться над теми, кто так говорил. Не могу сказать, что я ищу этот бой, но в любом случае, я же всегда открыт к переговорам.

Давайте вернемся к реальности: на сегодняшний день условия, чтобы я вернулся такие, что мне никто никогда в жизни не даст даже третью часть этих условий. Я не вижу смысла об этом говорить. Если зрителю нужна сенсация – это должно быть достойное финансовое вознаграждения.

Возвращение? Давайте я оставлю интригу. Я его не рассматриваю, но никогда не говори никогда.

Скажу честно, за этим я как-то не сильно скучаю, поэтому все мои мысли о возврате я сразу же блокирую реальностью о том, какую работу я должен проделать, чтобы это все случилось", - сказал Гвоздик.