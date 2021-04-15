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Гвоздик: Я не рассматриваю возвращение на ринг
Но произойти может что угодно
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о возможном возобновлении карьеры.
Недавно Гвоздик обратился к новому чемпиону WBO Джо Смиту-младшему, с которым Боб Арум ранее пообещал организовать ему титульный бой.
"Я прекрасно понимал, что это такой юмор, мне никто сейчас бой со Смитом не сделает, поэтому я решил постебаться над теми, кто так говорил. Не могу сказать, что я ищу этот бой, но в любом случае, я же всегда открыт к переговорам.
Давайте вернемся к реальности: на сегодняшний день условия, чтобы я вернулся такие, что мне никто никогда в жизни не даст даже третью часть этих условий. Я не вижу смысла об этом говорить. Если зрителю нужна сенсация – это должно быть достойное финансовое вознаграждения.
Возвращение? Давайте я оставлю интригу. Я его не рассматриваю, но никогда не говори никогда.
Скажу честно, за этим я как-то не сильно скучаю, поэтому все мои мысли о возврате я сразу же блокирую реальностью о том, какую работу я должен проделать, чтобы это все случилось", - сказал Гвоздик.
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