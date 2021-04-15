Альварес останется в боксе до 37 лет

Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) планирует уйти из бокса в 2028 году, когда ему исполнится 37 лет.

"Выход в ринг будет одной из тех вещей, по которым я буду скучать больше всего, когда завершу карьеру. У меня есть еще семь лет, и я говорю об этом, потому что однажды я таки повешу перчатки на гвоздь", - сказал мексиканец.

Альварес 8 мая в США проведет объединительный бой с обладателем пояса WBO Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО).

Сауль Альварес в последнем бою в феврале текущего года досрочно разобрался с обязательным претендентом Авни Йылыдырымом.