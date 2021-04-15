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Гвоздик: В бою Усик – Джойс ставлю на Сашу

Бокс
(1 голосов)

Комментарий экс-чемпиона

Гвоздик: В бою Усик – Джойс ставлю на Сашу

Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в 2021 году может провести бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за статус временного чемпиона мира по версии WBO.

Александр Гвоздик ожидает тяжелую битву, но склоняется к победе боксера из Украины.

"На сегодняшний день Джойс – это зрелый, матерый супертяж, а на тот момент он был сырым крузером. Тогда Саша просто показал ему великолепный урок школы бокса, разобрал его по запчастям.

Сейчас же у Джойса сидит такой пунктик в голове. Но Саша это тоже знает, и именно это даст ему еще больше уверенности, что нужно делать в ринге. Главное, чтобы Саша не расслабился и не подумал, что это будет так же легко, как это было когда-то. Он должен быть максимально сконцентрирован и готовиться на абсолютно нового Джойса.

Скажу честно, не думаю, что Джойс очень много добавил. Сейчас он стал мускулистей, поэтому Саша будет где-то опасаться. Я бы поставил на победу Саши, но ему нужно быть внимательным и относится к этому серьезно", - сказал экс-чемпион мира в полутяжелом весе.

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В статье: Александр Усик Александр Гвоздик Джо Джойс
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