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Гвоздик рассказал о возможном бое Беринчик - Лопес
По его мнению - этого не произойдет
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Бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о возможной организации поединка между украинцем Денисом Беринчиком и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.
"Я думаю, это что-то из области фантастики. Вот давайте разберем эту ситуацию. Поймите, как бы нам не хотелось драться за пояса и медали, в боксе есть функционеры. Эти люди - бизнесмены. Ну и такой бой... Сейчас у Лопеса четыре пояса, он получает большие гонорары, а кто такой Денис Беринчик в Штатах ни только не знают, но о нем даже никогда не слышали здешние боксерские эксперты. Кому нужен такой бой, если говорить с точки зрения бизнеса? А я еще раз повторю, что бокс - это бизнес. Да, возможно, для боксеров это спорт, но для всех тех, кто им рулит, - это бизнес. Так кому нужен этот бой? Только Денису Беринчику. Вот и все", - сказал Гвоздик в интервью порталу Luckypunchnet.
Напомним, Гвоздик выразил сомнение, что Александр Усик сможет одержать победу в бою против Энтони Джошуа.
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