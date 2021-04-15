Гвоздик рассказал о возможном бое Беринчик - Лопес

Бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о возможной организации поединка между украинцем Денисом Беринчиком и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

"Я думаю, это что-то из области фантастики. Вот давайте разберем эту ситуацию. Поймите, как бы нам не хотелось драться за пояса и медали, в боксе есть функционеры. Эти люди - бизнесмены. Ну и такой бой... Сейчас у Лопеса четыре пояса, он получает большие гонорары, а кто такой Денис Беринчик в Штатах ни только не знают, но о нем даже никогда не слышали здешние боксерские эксперты. Кому нужен такой бой, если говорить с точки зрения бизнеса? А я еще раз повторю, что бокс - это бизнес. Да, возможно, для боксеров это спорт, но для всех тех, кто им рулит, - это бизнес. Так кому нужен этот бой? Только Денису Беринчику. Вот и все", - сказал Гвоздик в интервью порталу Luckypunchnet.

Напомним, Гвоздик выразил сомнение, что Александр Усик сможет одержать победу в бою против Энтони Джошуа.