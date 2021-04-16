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Хирн подтвердил, что Джошуа и Фьюри договорились о бое
Но дату и место поединка нам говорить не спешат
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в очередной раз заявил, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) вскоре проведут бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Обе стороны дали добро на место проведения боя. Осталось только завершить всю бумажную волокиту. Но движемся мы в правильном направлении.
Пока что не могу вам сообщить место проведения боя и дату. Но подтверждаю еще раз, что обе стороны согласились. Так что уже скоро будет официальное объявление. Летом. Бой состоится летом, ведь все хотят сделать его побыстрее. Да, речь идет о двух кряду поединках. Один летом, второй в декабре", - сказал Хирн.
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