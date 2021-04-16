  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн подтвердил, что Джошуа и Фьюри договорились о бое
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн подтвердил, что Джошуа и Фьюри договорились о бое

Бокс
(1 голосов)

Но дату и место поединка нам говорить не спешат

Хирн подтвердил, что Джошуа и Фьюри договорились о бое

Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в очередной раз заявил, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) вскоре проведут бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Обе стороны дали добро на место проведения боя. Осталось только завершить всю бумажную волокиту. Но движемся мы в правильном направлении.

Пока что не могу вам сообщить место проведения боя и дату. Но подтверждаю еще раз, что обе стороны согласились. Так что уже скоро будет официальное объявление. Летом. Бой состоится летом, ведь все хотят сделать его побыстрее. Да, речь идет о двух кряду поединках. Один летом, второй в декабре", - сказал Хирн.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа и Фьюри могут подраться 24 июля на Уэмбли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...