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Поветкина выписали с больницы
После боя с Уайтом ему не поздоровилось
Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский рассказал о состоянии бывшего временного чемпиона мира по версиям WBC и WBA Александра Поветкина. По его словам, боксёр наконец выписан из больницы после поединка с Диллианом Уайтом.
"Саша сразу после возвращения из Гибралтара лёг в больницу для глубокого медицинского обследования, его только выписали. Со здоровьем всё хорошо. Сейчас он будет продолжать восстановительные процедуры в домашних условиях", — приводит слова Рябинского "Р-Спорт".
Напомним, встреча Александра Поветкина с Диллианом Уайтом прошла 27 марта в Гибралтаре. Россиянин проиграл досрочно в четвёртом раунде, потеряв титул временного чемпиона мира по версии WBC.
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