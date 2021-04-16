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Поветкина выписали с больницы

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После боя с Уайтом ему не поздоровилось

Поветкина выписали с больницы

Новина українською

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский рассказал о состоянии бывшего временного чемпиона мира по версиям WBC и WBA Александра Поветкина. По его словам, боксёр наконец выписан из больницы после поединка с Диллианом Уайтом.

"Саша сразу после возвращения из Гибралтара лёг в больницу для глубокого медицинского обследования, его только выписали. Со здоровьем всё хорошо. Сейчас он будет продолжать восстановительные процедуры в домашних условиях", — приводит слова Рябинского "Р-Спорт".

Напомним, встреча Александра Поветкина с Диллианом Уайтом прошла 27 марта в Гибралтаре. Россиянин проиграл досрочно в четвёртом раунде, потеряв титул временного чемпиона мира по версии WBC.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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