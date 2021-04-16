  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сауль Альварес рассказал, почему прекратил сотрудничество с Golden Boy
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Альварес рассказал, почему прекратил сотрудничество с Golden Boy

Бокс
(1 голосов)

Главная причина - Оскар де ла Хойя

Сауль Альварес рассказал, почему прекратил сотрудничество с Golden Boy

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес признался, что причиной прекращения сотрудничества с промоутерской компанией Golden Boy стало разочарование её владельцем Оскаром де ла Хойей.

"На определённом этапе де ла Хойя меня разочаровал. Бывают люди, которые ищут выгоду только для себя. Они говорят, что являются моими друзьями, называют нас всех семьёй, но на самом деле это не так. Мы же преданные.

Я не хочу сказать, что мной манипулировали, но они пытались играть со мной. Говорили одно, потом другое. Я осознал это три или четыре года назад, ещё до подписания контракта с DAZN у меня были проблемы с Golden Boy. Я был не согласен со многим, что они делали. Однако вместе мы сделали и много хороших поединков.

Но всегда хорошо быть самому себе хозяином. Никто на тебя не давит, никто не пытается манипулировать. Не хочу об этом говорить. В любом случае пребывать в статусе свободного агента великолепно", — приводит слова мексиканца BoxingScene.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оскар Де Ла Хойя Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...