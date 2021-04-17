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Редкач и Прогрейc провели официальную процедуру взвешивания. Видео
Завтра бой
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) завтра, 18 апреля в Атланте (США) проведет поединок против бывшего чемпиона мира в этой весовой категории Реджиса Прогрейса (25-1, 21 КО).
Накануне противостояния оба бойца прошли церемонию взвешивания. Под нашим соотечественником весы показали 64,4 кг., а под его противником - 64,9 кг.
Местом проведения боя станет арена Mercedes-Benz Stadium в Атланте, штат Джорджия, США. Ориентировочное начало поединка - 06:00 по Киеву.
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