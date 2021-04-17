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Промоутер о бое Усик-Джойс: Мы ожидаем, что будет с боем Фьюри - Джошуа
Сложный узел
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что мешает организации поединка его подопечного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует Frank Warren's Queensberry Promotions:
"Как только завершатся переговоры о бое Фьюри - Джошуа, мы очень быстро договоримся о поединке Джойс - Усик или пойдем на промоутерские торги. Переговоры приостановлены, поскольку мы ожидаем, что будет с боем Фьюри - Джошуа. Если этот бой не состоится, то, конечно же, Усик, вернется к статусу обязательного претендента.
У нас есть план "Б" для Джойса, но я не буду раскрывать его. Сейчас я настроен оптимистично. У меня был разговор, после которого я более уверенно чувствую себя по поводу боя Тайсона с Эй-Джеем. Это позволит нам устроить бой с Усиком" - сказал он.
Напомним, что ранее Редкач и Прогрейс
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