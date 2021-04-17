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Промоутер о бое Усик-Джойс: Мы ожидаем, что будет с боем Фьюри - Джошуа

Бокс
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Сложный узел

Промоутер о бое Усик-Джойс: Мы ожидаем, что будет с боем Фьюри - Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что мешает организации поединка его подопечного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует Frank Warren's Queensberry Promotions:

"Как только завершатся переговоры о бое Фьюри - Джошуа, мы очень быстро договоримся о поединке Джойс - Усик или пойдем на промоутерские торги. Переговоры приостановлены, поскольку мы ожидаем, что будет с боем Фьюри - Джошуа. Если этот бой не состоится, то, конечно же, Усик, вернется к статусу обязательного претендента.

У нас есть план "Б" для Джойса, но я не буду раскрывать его. Сейчас я настроен оптимистично. У меня был разговор, после которого я более уверенно чувствую себя по поводу боя Тайсона с Эй-Джеем. Это позволит нам устроить бой с Усиком" - сказал он.

Напомним, что ранее Редкач и Прогрейс прошли церемонию взвешивания.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен Джо Джойс
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