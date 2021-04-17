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Редкач - Прогрейс: Стали известны гонорары обоих боксеров

Бокс
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Украинец получит меньше

Редкач - Прогрейс: Стали известны гонорары обоих боксеров

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 апреля на арене Mercedes-Benz Stadium в Атланте, штат Джорджия, США состоится поединок между украинским полусредневесом Иваном Редкач (23-5-1, 18 КО) и бывшим чемпионом мира Реджисом Прогрейсом (25-1; 31 КО ).

Накануне боя стали известны гонорары обоих спортсменов, они получат по окончании противостояния. Так, украинский спортсмен заработает 250 тысяч долларов, в то время как его соперник аж на 600 тысяч больше - 850 тысяч.

Напомним, что ранее Редкач и Прогрейс взяли вес перед боем.

Отметим, что промоутер прокомментировал подробности организации поединка Усик - Джойс.

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В статье: Реджис Прогрейс Иван Редкач
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