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Теофимо Лопес: Между Камбососом и Ломаченко очень много различий
Комментарий чемпиона
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) сравнил стили украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). Его слова цитирует FightHype:
"Между Камбососом и Ломаченко очень много различий. Если говорить о стилистических моментах, то Ломаченко - левша, а Камбосос - ортодокс. В технических моментах Ломаченко показывает на ринге уровень боксерского IQ. Конечно, мы пока не видели боксерский IQ Камбососа. Может он покажет его в бою со мной.
Ломаченко был на первом месте в рейтинге pound-for-pound. Он один из самых титулованных любителей, двукратный золотой призер Олимпиады. Я победил его, так что где моя золотая медаль? Дайте мне две медали" - сказал он.
Напомним, что ранее Редкач и Прогрейс
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