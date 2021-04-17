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Джордж Камбосос: Мы все видели, что произошло, когда Ломаченко начал наносить удары
Действительно, мы все видели
Австралийский легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) во время пресс-конференции, посвященной его поединку против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0; 112 КО) поделился мыслями по поводу своей мотивации на бой.
"У меня и так есть мотивация. Что бы ни случилось сегодня, мне все равно. Я люблю конфликты, люблю экшн. Я приношу стрелялки, выхожу драться.
Мы все видели Ломаченко. Он не выбрасывал удары в течение шести раундов. Мы все видели, что произошло, когда он начал наносить удары. Мы все слышали о его операции на плече и видели фотографии" - сказал он.
Напомним, что ранее Лопес
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