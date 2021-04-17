  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джордж Камбосос: Мы все видели, что произошло, когда Ломаченко начал наносить удары
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джордж Камбосос: Мы все видели, что произошло, когда Ломаченко начал наносить удары

Бокс
(1 голосов)

Действительно, мы все видели

Джордж Камбосос: Мы все видели, что произошло, когда Ломаченко начал наносить удары

UA-Футбол
Новина українською

Австралийский легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) во время пресс-конференции, посвященной его поединку против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0; 112 КО) поделился мыслями по поводу своей мотивации на бой.

"У меня и так есть мотивация. Что бы ни случилось сегодня, мне все равно. Я люблю конфликты, люблю экшн. Я приношу стрелялки, выхожу драться.

Мы все видели Ломаченко. Он не выбрасывал удары в течение шести раундов. Мы все видели, что произошло, когда он начал наносить удары. Мы все слышали о его операции на плече и видели фотографии" - сказал он.

Напомним, что ранее Лопес рассказал, что хочет две золотые медали Ломаченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...