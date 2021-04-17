Иван Редкач: Нужно быть готовым к трештоку, люди любят это

Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) перед поединком с Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО) рассказал о своих мыслях по поводу боя. Его слова цитирует tribuna.ua:

Результаты взвешивания Редкач - Прогрейс

Гонорары в поединке Редкач - Прогрейс

- Когда узнал о предложении подраться с Реджисом какие были эмоции?

- Это не было так, что я взял бой из-за того, что так надо было Прогрейсу. Я и моя команда предложила этот поединок Прогрейсу. Это другая история.

- Вы с Реджисом спарринговали. Что скажешь об этом парне?

- Да, было 2-3 раза. Это был отличный опыт. У него есть обидки на меня, я ему в спарринге сломал нос.

- Значит, он хочет взять реванш?

- Не сказать, что реванш. У нас в любом случае будет хороший бой. У нас есть кому и что доказывать в ринге.

- Вы с ним в первых интервью были очень вежливы по отношению друг к другу, а сейчас началось трешток-шоу. Это все только бизнес или у вас реально есть ненависть?

- Он там начал рассказывать, что побьет, размажет меня. Но где эти слова были на пресс-конференции? Он там как рыба был. Молчал и ничего не говорил. Это все шоу. К этому нужно быть открытым, чтобы не было так, когда отец Лопеса залез в голову Ломаченко настолько, что тот не выдержал этого.

Поэтому, все, что он говорит, нужно слушать, воспринимать и отвечать взаимно. Нужно быть готовым к трештоку, люди любят это, а не быть скромным и вытираться салфеткой. Люди любят интригу, - сказал Редкач.