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Реджис Прогрейс о победе над Редкачем: Я нокаутировал его
И добавить нечего
Американский боксер, бывший чемпион мира в полусреднем весе Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО) прокомментировал
"Судьи объявили нокаут? Техническое решение? Да ладно. Я нокаутировал его. Им лучше изменить это дер*мо, я хочу свой нокаут. Я думаю, он притворялся. Я побеждал его в каждом раунде, начал ловить его.
Мой тренер сказал мне, чтобы я изматывали и прессинговал Ивана. Я начал изматывать его и оказывать давление. Я вкладывался в удары, бил все сильнее. Я нанес Редкачу удар по корпусу, поэтому он сдался.
Я видел повтор. Говорят, что я мог нанести неправильный удар. Это ерунда. Я начал его изматывать и попадать по нему. Он не хотел оказаться в нокауте, поэтому сдался.
Я действительно начал наносить ему вред. В предыдущем раунде и за раунд до этого я начал подбираться к нему и наносить удары. Он почувствовал это давление" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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