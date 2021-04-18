Реджис Прогрейс о победе над Редкачем: Я нокаутировал его

Американский боксер, бывший чемпион мира в полусреднем весе Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО) прокомментировал результат боя против украинца Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО).

"Судьи объявили нокаут? Техническое решение? Да ладно. Я нокаутировал его. Им лучше изменить это дер*мо, я хочу свой нокаут. Я думаю, он притворялся. Я побеждал его в каждом раунде, начал ловить его.

Мой тренер сказал мне, чтобы я изматывали и прессинговал Ивана. Я начал изматывать его и оказывать давление. Я вкладывался в удары, бил все сильнее. Я нанес Редкачу удар по корпусу, поэтому он сдался.

Я видел повтор. Говорят, что я мог нанести неправильный удар. Это ерунда. Я начал его изматывать и попадать по нему. Он не хотел оказаться в нокауте, поэтому сдался.

Я действительно начал наносить ему вред. В предыдущем раунде и за раунд до этого я начал подбираться к нему и наносить удары. Он почувствовал это давление" - сказал он.