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Отдых настоящих мужчин: Усик и Ломаченко отправились на дунайской рыбалку. Видео

Бокс
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Моральные силы перед боями

Отдых настоящих мужчин: Усик и Ломаченко отправились на дунайской рыбалку. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинские боскеры Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) отправились на рыбалку на реке Дунай. Соответствующее видео появилось на их официальной совместной странице в Instagram.

Напомним, что ранее промоутер прокомментировал организацию поединка Усик - Джойс.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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