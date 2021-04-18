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Отдых настоящих мужчин: Усик и Ломаченко отправились на дунайской рыбалку. Видео
Моральные силы перед боями
Украинские боскеры Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) отправились на рыбалку на реке Дунай. Соответствующее видео появилось на их официальной совместной странице в Instagram.
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