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Фьюри-старший назвал боксера, который сможет побить его сына

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Фьюри-старший назвал боксера, который сможет побить его сына

UA-Футбол
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Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсонa Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри назвал боксера, который смог бы побить его сына.

"В этой эпохе нет. Как я говорил ранее, если это не Мухаммед Али, Марвин Хаглер, Эрни Шейверсом, Шугар Рэй Леонард, Томми Хирнс, Пипино Куэвас, Роберто Дюран или Мейвезер. Даже если их всех сложить в друга, то он не побьет Тайсона. Вы можете видеть посев нынешних супертяжей. Они все хороши, они все хорошо выглядят, но они не класса Тайсона.

Пока это боец ​​с невероятными талантами, который пришел из ниоткуда, или о котором мы не слышали, но я такого еще не видел. Хотя есть один, его имя Джаред Андерсон. Он небитый супертяжеловес, боец ​​Боба Арума. И я уверен, он может быть следующей большой звездой, когда Тайсон уйдет. Но парню всего 20 лет, он еще мало что сделал. Но он единственный, кто выделяется на текущий момент для меня. Все остальные ребята на одной и той же тропе, о которой я не беспокоюсь" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал о ходе организации боя Джошуа - Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
VRinge

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