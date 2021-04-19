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Редкач: Жаль, что я родился в стране, где живут злые и завистливые
У боксера сдали нервы
фото - ringtv.com
Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в минувшую субботу со скандалом проиграл бывшему чемпиону мира в первом полусреднем весе Реджису Прогрейсу (26-1, 21 KO). Украинца унесли с ринга на носилках после того, как он симулировал удар ниже пояса. Бой завершился победой Прогрейса единогласным решением судей.
Теперь же Редкач отреагировал на скандальный бой с Прогрейсом на своей странице в Facebook.
"Все хорошо. Пусть говорят все, что угодно – комиссия знает лучше, для этого она и существует.
Я не смотрю за всеми. Все уже мои и деньги и посчитали, и потратили, или уже знают, как потратят.
Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди. Не все, но большинство", - написал боксер.
Сам Прогрейс
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