Редкач: Жаль, что я родился в стране, где живут злые и завистливые

Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в минувшую субботу со скандалом проиграл бывшему чемпиону мира в первом полусреднем весе Реджису Прогрейсу (26-1, 21 KO). Украинца унесли с ринга на носилках после того, как он симулировал удар ниже пояса. Бой завершился победой Прогрейса единогласным решением судей.

Теперь же Редкач отреагировал на скандальный бой с Прогрейсом на своей странице в Facebook.

"Все хорошо. Пусть говорят все, что угодно – комиссия знает лучше, для этого она и существует.

Я не смотрю за всеми. Все уже мои и деньги и посчитали, и потратили, или уже знают, как потратят.

Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди. Не все, но большинство", - написал боксер.