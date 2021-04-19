  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа ждет советов от Кличко перед боем с Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа ждет советов от Кличко перед боем с Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Энтони всегда уважительно высказывается о легендарном украинце

Джошуа ждет советов от Кличко перед боем с Фьюри

Новина українською

Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) готов принять помощь знаменитых боксеров, если они захотят дать ему какие-то советы перед столкновением с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я бы не отказался от помощи Джорджа Формана, Эвандера Холифилда, Роберто Дюрана, Томаса Хирнса, Шугара Рэя Леонарда, Флойда Мейвезера. 100% не отказался бы. Ну и, конечно же, всегда рад выслушать Владимира Кличко", - сказал Джошуа.

Ожидается, что вскоре промоутеры официально подтвердят бой Джошуа – Фьюри. Не исключено, что два британца подерутся в конце июля в Лондоне на Уэмбли.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Альварес останется в боксе до 37 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...