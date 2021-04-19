Джошуа ждет советов от Кличко перед боем с Фьюри

Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) готов принять помощь знаменитых боксеров, если они захотят дать ему какие-то советы перед столкновением с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я бы не отказался от помощи Джорджа Формана, Эвандера Холифилда, Роберто Дюрана, Томаса Хирнса, Шугара Рэя Леонарда, Флойда Мейвезера. 100% не отказался бы. Ну и, конечно же, всегда рад выслушать Владимира Кличко", - сказал Джошуа.

Ожидается, что вскоре промоутеры официально подтвердят бой Джошуа – Фьюри. Не исключено, что два британца подерутся в конце июля в Лондоне на Уэмбли.